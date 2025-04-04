Алкоголь сделал самцов мух более сексуальными

Ученые из Института химической экологии имени Макса Планка обнаружили, что алкоголь повышает вероятность успешного размножения самцов плодовых мушек Drosophila melanogaster. Спиртное способствует выработке половых гормонов, делая самцов более привлекательными для самок. Исследование опубликовали в журнале Science Advances .

У одиноких самцов существует склонность к употреблению алкоголя, но в их организме есть внутренний механизм, который помогает им контролировать себя. Ученые обнаружили три независимых нейронных пути, отвечающих за восприятие спиртного.

Две из этих цепочек отвечают за то, чтобы этанол и метанол казались привлекательными, а третья активируется, когда концентрация спиртов становится слишком высокой, вызывая отвращение. Благодаря такому механизму мухи могут находить баланс: они получают удовольствие от алкоголя, но при этом не отравляются.

Результаты этого исследования могут дать представление о том, как животные принимают решения и как они адаптируются к изменениям в окружающей среде.

«Наше исследование объясняет, почему дрозофил так привлекает запах алкоголя, и демонстрирует, как природное поведение животных влияет на их физиологию и эволюцию», — отметил ведущий автор исследования Ян Кизи.

Ранее в Швеции решили приравнять мух к домашним животным. Владельцам ящериц и лягушек могут запретить кормить их живыми мухами. Ученые пришли к выводу, что мухи испытывают боль, когда их употребляют в пищу. В связи с этим представители власти выступили с инициативой обеспечить защиту этих насекомых.