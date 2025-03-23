«Абсурд». В Швеции решили приравнять мух к домашним животным

Власти Швеции выступили с инициативой запретить владельцам ящериц и лягушек кормить их живыми мухами. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на государственное управление сельского хозяйства.

В ходе научного исследования ученые выяснили, что мухи испытывают страдания, когда их едят. В связи с этим власти предложили обеспечить защиту этих насекомых в соответствии с законодательством о защите животных.

В Швеции также активно обсуждают возможность введения запрета на купание домашних черепах и установку колес для бега в клетках хомяков.

«Предлагаются нелепые решения, например, запрет на купание черепахи, запрет на бег хомяка по кругу и запрет на ловлю лягушек живыми плодовыми мушками, поскольку, по данным исследований, насекомые могут пострадать, если их съесть», — отметили авторы материала.

Однако опрошенные специалисты выражают скептицизм по поводу этой инициативы. По их мнению, предложенные меры основаны на недостоверных данных и не имеют смысла. Кроме того, они могут значительно усложнить уход за домашними животными.

«Абсурд, когда плодовые мушки получают права», — указали в публикации.

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