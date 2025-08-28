Агрессивный бобр разнес кухню ресторана в Польше и отказался уходить

Сотрудники ресторана в Польше с большим трудом избавились от оккупировавшего кухню агрессивного бобра. Видео с избавлением от незваного гостя опубликовал Telegram-канал NewsFactoryPL .

По данным авторов, дикий зверь пришел в заведение в городе Далешиц и ночью устроил на кухне настоящий хаос.

Работник ресторана для избавления от бобра вооружился шваброй. Но оккупант проявил намерение остаться. При попытке мужчины выгнать животное бобр оскалился и пытался снова попасть на кухню. Только ценой неимоверных усилий сотрудник заведения направил недовольного к выходу.

«Надеемся, что бобр не отомстит хозяину и не перегрызет дерево, чтобы оно упало на ресторан», — подписали ролик авторы Telegram-канала.

В начале апреля чиновники Всеволожского района Ленинградской области обвинили бобров в затоплении Кузьмоловского кладбища. Дикое семейство для строительства запруды заложило сточные трубы, отводящие паводковые воды с территории захоронения.

Представители администрации подчеркнули, что в первый раз сталкиваются с таким поведением бобров.