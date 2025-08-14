Африканец восемь лет прожил с ножом в грудной клетке

The Sun: врачи достали из груди жителя Танзании нож, с которым он жил восемь лет

Житель Танзании обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска. После рентгена в грудной клетке пациента обнаружили лезвие ножа, сообщило The Sun.

По данным издания, 44-летний мужчина заметил гнойные выделения, но никаких болевых ощущений не испытывал. Врачи стали выяснять причину их появления, но все жизненные показатели африканца были в норме.

Позже пациент рассказал медикам о происшествии, которое произошло с ним восемь лет назад. Во время драки он получил порезы на спине, лице и животе.

Оказалось, что в груди мужчины осталось большое лезвие ножа, которое чудом не задело его жизненно важные органы. Хирурги извлекли нож и удалили скопившийся гной. Житель Танзании быстро восстановился после операции.

Ранее в Австралии врачи достали из руки женщины 16-сантиметровый шип ската. Он прошел рядом с артерией и мог привести к смерти пациентки.