«Абсолютная ерунда». Синоптик опроверг появление песчаных бурь в Москве

В нескольких регионах России ожидаются пыльные бури, но в Москве и Подмосковье их быть не может. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что в столице могут подняться песчаные бури.

«Это абсолютная ерунда. Никаких песчаных бурь в Москве не ожидается и быть не может в этой синоптической ситуации», — подчеркнул специалист.

По мнению синоптика, новости о возможной песчаной буре в Москве появились по недоразумению.

«Кто-то услышал про пыльные бури в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. В тех областях, где достаточно много песчаных почв. И кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», — заключил он.

Ранее песчаные бури зафиксировали в Дагестане, Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. По данным центра погоды «Фобос», отголоски штормовой погоды могут ощутить и жители соседних регионов.