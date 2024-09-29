Пыльные бури накрыли юг России

«Дагестан, Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую области, а также юг Волгоградской охватила зона пыльных бурь», — заявили синоптики.

В центре погоды предположили, что сильный ветер сохранится и в понедельник, 30 сентября, а песок распространится на отдельные регионы Центральной России и Черноземья. При этом буря может донести частицы пыли даже до Нижегородской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Белгородской и Курской областей, однако не с такой интенсивностью.

В «Фобосе» добавили, что песчаная буря во вторник может накрыть территории в Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса.

Ранее врач-хирург Александр Умнов посоветовал во время пыльной бури использовать очки. По его словам, иначе можно обжечься или пораниться осколками, которые подхватил ветер.