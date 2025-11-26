Чеширский кот стал любимым сказочным животным для 38% россиян

По результатам опроса книжного сервиса «Литрес», банка ВТБ и рекомендательной площадки LiveLib, самым популярным сказочным животным у россиян оказался Чеширский кот — его выбрали 38% респондентов. Об этом написала радиостанция «Говорит Москва» .

На втором месте с результатом 24% расположился кот ученый из «Руслана и Людмилы», а замыкает тройку лидеров Кот в сапогах с 23%.

Среди персонажей русской литературы в топ-3 вошли кот Матроскин (47%), Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» и котенок по имени Гав (37%).

Что касается зарубежной литературы, то самой популярной стала пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Следом идет сова Букля из вселенной Гарри Поттера (30%), а на третьем месте — мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%), также персонаж Киплинга.

В опросе приняли участие более 600 жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.