9 миллионов за ночь и клиентки-девственницы. Эскортник объяснил, зачем женщинам его услуги

Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток. Оказалось, что женщины обращаются за его услугами из любопытства, а некоторые чувствуют себя одинокими и хотят общения. Интервью с ним опубликовала сексолог Ольга Василенко на своем YouTube-канале.

«Я предлагаю эмоции, создаю обстановку. Я слушаю и поддерживаю их», — сказал он.

Эскортник отметил, что в 60% случаев во время встречи с женщинами не происходит интимной близости.

«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете», — подчеркнул гость передачи.

По словам мужчины, стоимость его услуг начинается от 10 тысяч рублей в час.

«Выезжал я за 10 тысяч в час, и выезжал я за 137 тысяч в час», — озвучил Дмитрий минимальную и максимальную сумму своей работы.

Максимальная сумма за ночь, которую ему удалось заработать, — девять миллионов рублей за ночь. Дмитрий признался, что для этого он вылетал в другую страну.

«Там ничего особенного не было. Было даже весьма хорошо. Я бы сам заплатил», — пошутил он.

В Москве максимальная сумма была почти 900 тысяч. За эти деньги Дмитрий ездил со своей Ленкой за город: отвозил, а затем привозил ее обратно.

«С 10 вечера до 11 утра там все происходило», — добавил он.

Ранее эскортницы рассказали, что заказчики их выбирают «по цвету и размеру». Одна из девушек рассказала, что в начале 2010-х в Дубае и Абу-Даби можно было неплохо заработать, так как в среднем за час брали от 300 евро. Но с 2017 года поток увеличился, девочки стали ценник сбивать, лишь бы заработать.