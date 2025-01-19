По цвету и размеру. Эскортницы рассказали, что их выбирают как мебель

Модели в социальных сетях часто становятся кумирами современных школьниц, для которых их жизнь превращалась в мерило успеха. Представительницы эскорт-индустрии рассказали сайту kp.ru о своей работе, в которой хватает своих подводных камней.

Собеседница издания, называющая себя Вербена, рассказала, что работала в ОАЭ несколько лет, причем как «заправский вахтовик». И успела заработать на двухкомнатную квартиру в Москве.

По ее словам, в начале 2010-х в Дубае и Абу-Даби можно было неплохо заработать, так как в среднем за час брали от 300 евро (более 31 тысячи рублей по состоянию на январь 2025 года).

«Но с 2017 года поток увеличился, девочки стали ценник сбивать лишь бы заработать. В итоге разбаловали клиента», — сказала она.

Теперь же шейх заплатит от 150 до 200 евро за «час со знойной блондинкой». Вербена объяснила, что с девушками в Дубае работают менеджеры, выполняющие по факту роль сутенеров. Их процент составляет 70%, а самой исполнительницы достается 30%.

Еще одна эскорт-модель рассказала, что этот бизнес просто организован. Есть чаты, где сидят девушки и менеджеры, причем последние и выкладывают объявление, когда появляется заказ. При этом девушек «как будто мебель подбирают, по цвету, размеру».

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