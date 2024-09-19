«7 Дней»: в Михайлов день нельзя лениться и перекладывать обязанности на других людей

В Михайлов день или День Архангела Михаила, который празднуют православные верующие 19 сентября, нельзя лениться и перекладывать обязанности на других людей. Любую просьбу о помощи следует выполнять, чтобы самому не оказаться в затруднительной ситуации, написал сайт «7Дней».
Наши предки верили, что 19 сентября нельзя отправляться в дальнюю дорогу, иначе путь будет несчастливым. Этот день лучше провести в кругу родных и друзей.
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