«7 Дней»: в день Пантелеймона Целителя нельзя перегружаться и выяснять отношения
Сегодня, 9 августа, в православии вспоминают Пантелеймона Целителя. Чаще всего верующие просят святого о духовного прозрении и обретении истинного жизненного пути, сообщил сайт «7Дней».
В этот день нельзя перегружаться и выяснять отношения с близкими людьми. Особенно под запретом ссора с военными и врачами, так как Пантелеймон считается покровителем медицинских работников.
День памяти Пантелеймона благоприятен для дальних поездок и путешествий. Наши предки верили, что активных путешественников будет ждать большая удача.
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