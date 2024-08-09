«7 Дней»: в день Пантелеймона Целителя нельзя перегружаться и выяснять отношения

Сегодня, 9 августа, в православии вспоминают Пантелеймона Целителя. Чаще всего верующие просят святого о духовного прозрении и обретении истинного жизненного пути, сообщил сайт «7Дней» .

В этот день нельзя перегружаться и выяснять отношения с близкими людьми. Особенно под запретом ссора с военными и врачами, так как Пантелеймон считается покровителем медицинских работников.

День памяти Пантелеймона благоприятен для дальних поездок и путешествий. Наши предки верили, что активных путешественников будет ждать большая удача.