360.ru запустил новый флешмоб в преддверии Дня знаний

360.ru объявил новый флешмоб ко Дню знаний. Поучаствовать может каждый, кому исполнилось 14 лет и кто хочет порадовать своего ребенка, в том числе внутреннего, а также поделиться с близкими людьми ожившими историями.

Акция называется #ОживиРисунок360. Первый опубликованный рисунок, превращенный в анимированный видеоролик, прислала дочь DJ Smash.

Все желающие могут до 3 сентября отправить рисунки в чат-бот. Правила конкурса можно прочитать по ссылке.

Итоги 360.ru подведет 12 сентября. Победители получат призы от Центрального детского магазина на Лубянке: билет на смотровую площадку и выставку детства или подарочную карту на 10 тысяч рублей.