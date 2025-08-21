Флешмоб-акция к 1 сентября: «360.ru оживляет детские рисунки!»

В преддверии Дня знаний, 1 сентября, Telegram-канал 360.ru запускает уникальный флешмоб, который объединит детей и взрослых в творческом вдохновении и технологическом прогрессе. Цель акции — анимировать детские рисунки и подарить им новую жизнь. Участники смогут отправить любимые детские рисунки или рисунки своих детей в чат-бот «ОживиРисунок360». После наши специалисты преобразуют эти работы в анимационные короткометражки, которыми можно будет порадовать ребенка (и даже внутреннего), просматривать всей семьей и делиться ими с друзьями.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

«360.ru оживляет детские рисунки!»

(редакция № 1 от 15.08.2025)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые термины и понятия:

1.1.1. Конкурс — розыгрыш Призов, который проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами. Конкурс не относится к лотереям в соответствии с Федеральным законом РФ «О лотереях» или иным мероприятиям, основанным на риске.

1.1.2. Организатор — акционерное общество «Телеканал 360», адрес: 143404, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, помещ. 16, ОГРН 1175024019983, ИНН 5024176605, КПП 502401001.

1.1.3. Спонсор — общество с ограниченной ответственностью «ЦДМ НА ЛУБЯНКЕ», адрес: 109012, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, проезд Театральный, д. 5 стр. 1, ОГРН 1247700144878, ИНН 9702064516, КПП 770201001.

1.1.4. Рисунок — рисунок на одну из тем (номинаций), указанных в пункте 3.2 настоящих правил, предоставленный Участником для участия в Конкурсе.

1.1.5. Участники — лица, отвечающие требованиям, установленным настоящими правилами, и желающие принять участие в Конкурсе.

1.1.6. Победители — Участники, которые в соответствии с настоящими правилами признаются победителями Конкурса (1 и (или) 2 этапа Конкурса) и имеют право получить Приз.

1.1.7. Приз — один из призов, вручаемых Спонсором Победителю. Количество и порядок вручения Призов указаны в разделе 4 настоящих правил.

1.2. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей в полном объеме регламентируются настоящими правилами.

1.3. Сроки (этапы) проведения Конкурса:

— 21.08.2025 — 03.09.2025 — сбор Рисунков с помощью бота (https://t.me/tv360_registration_bot) в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/);

— 25.08.2025 — 05.09.2025 — «оживление» (анимирование) Рисунков и размещение «оживленных» (анимированных) Рисунков для голосования в группе «360tv — поговорим?» (https://t.me/pogovorim360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/);

— 25.08.2025 — 08.09.2025 — голосование за Рисунки в группе «360tv — поговорим?» (https://t.me/pogovorim360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/) для определения Победителей 1 этапа Конкурса;

— 10.09.2025 — определение Победителей 1 этапа Конкурса;

— 12.09.2025 — определение Победителя 2 этапа Конкурса.

1.4. Конкурс проводится в рекламных целях и в целях привлечения внимания и поддержания интереса к Организатору и Спонсору.

1.5. Информация об условиях Конкурса размещается в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/). Полные правила Конкурса размещаются в сети интернет на сайте 360.ru (https://360.ru/).

1.6. Организатор обеспечивает проведение Конкурса за счет собственных средств. Призы предоставляются и вручаются Спонсором.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Требования к участникам.

2.1.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет и являющееся автором Рисунка, или физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, являющееся законным представителем автора Рисунка или получившее на законных основаниях право использования Рисунка в объеме, необходимом для участия в Конкурсе.

2.1.2. К участию в Конкурсе не допускаются физические лица, являющиеся работниками или представителями Организатора и Спонсора, аффилированными с ними лицами, членами их семей, а также работниками таких аффилированных лиц, других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и членами их семей.

2.2. Каждый Участник Конкурса:

— должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими правилами;

— в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и (или) изменения имени в период проведения Конкурса должен сообщить свое подлинное имя;

— лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;

— должен знать и обязан соблюдать настоящие правила;

— вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;

— не вправе передать и (или) любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).

2.3. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Конкурса. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.

2.4. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением приза по итогам участия в Конкурсе.

2.5. Лица, не названные в п. 2.1 настоящих правил, а также лица, признанные судом недееспособными, стать Участниками Конкурса не могут и не вправе получить приз.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Для участия в Конкурсе Участник в период с 21.08.2025 по 12.09.2025 должен выполнить следующие действия:

— подписаться на канал 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/);

— присоединиться группе «360tv — поговорим?» (https://t.me/pogovorim360);

— подписаться на канал 360.ru (https://max.ru/tv360) в сервисе MAX (https://max.ru/);

— загрузить Рисунок с помощью бота (https://t.me/tv360_registration_bot) в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/).

3.2. Рисунок должен соответствовать одной из следующих заданных тем:

— «Скоро в школу, а пока… Рассказываем, как выглядят идеальные каникулы глазами детей»;

— «Добро в больших и маленьких сердцах»;

— «Кем я стану, когда вырасту?»;

— «Моя семья (родители, брат сестра бабушки и дедушки, питомцы)»;

— «Любимый герой или игрушка».

3.3. 25.08.2025, 28.08.2025, 01.09.2025, 03.09.2025, 08.09.2025 Организатор выкладывает посты с подборкой нескольких «оживших» (анимированных) рисунков в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/) и размещает ссылку в группу «360tv — поговорим?» (https://t.me/pogovorim360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/), где будут размещены остальные работы с возможностью проголосовать через опрос за понравившуюся работу. Голосование будет проходить среди участников группы до 08.09.2025.

3.4. 10.09.2025 Организатор размещает в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/) пост с указанием 25 (двадцати пяти) Победителей 1 этапа Конкурса (по 5 (пять) Победителей в 1 этапе Конкурса по каждой теме. Победители 1 этапа Конкурса будут определены случайным образом среди Участников Конкурса с помощью рандомайзера.

3.5. 12.09.2025 Организатор размещает в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/) пост с указанием 1 (одного) Победителя 2 этапа Конкурса. Победитель 2 этапа Конкурса будет определен случайным образом среди Победителей 1 этапа Конкурса по теме «Любимый герой или игрушка» с помощью рандомайзера.

4. ПРИЗЫ. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

4.1. Каждый из 25 (двадцати пяти) Победителей 1 этапа Конкурса вправе получить Приз — 1 (один) билет на право посещения смотровой площадки и выставки детства в Центральном детском магазине на Лубянке. С правилами посещения смотровой площадки можно ознакомиться на сайте ЦДМ (https://cdm-moscow.ru/visit).

4.2. Победитель 2 этапа Конкурса в номинации «Любимый герой или игрушка» вправе получить Приз — Подарочную карту Центрального детского магазине на Лубянке (https://giftcard.cdm-moscow.ru/) номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. С подробными условиями использования подарочной карты можно ознакомиться в сети интернет по адресу: https://rnko.ru/individualcards/pages/individualcards/pos-terminal.

4.3. Дата и время вручения Призов Победителю сообщается Победителю путем направления ему сообщения в мессенджере Telegram (https://telegram.org/) и (или) телефонного звонка от представителя Организатора или Спонсора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса.

4.4. Приз вручается уполномоченным представителем Спонсора, ответственного за выдачу Приза. Порядок выдачи Приза определяется Спонсором. Для получения Приза уполномоченный представитель Спонсора вправе потребовать от Победителя выполнения следующих действий:

4.4.1. Предъявить уполномоченным представителям Спонсора паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предоставить информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую ФИО, дату рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его серию и номер, кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН и прочие необходимые данные по требованию Спонсора. В случае необходимости копии документов необходимо предоставить в срок, указанный Спонсором.

4.4.2. Подписать акт приема-передачи приза (в 2 (двух) экземплярах) и передать его экземпляр Спонсору.

В случае, если Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и нотариально удостоверенных копий документов, указанных в п. 4.2.1 настоящих правил.

4.5. В случае, если предъявленные документы, указанные в п. 4.2 настоящих правил, вызывают сомнение в их достоверности и подлинности, Спонсор оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов призы не выдавать.

В случае установления Спонсором факта представления недействительных и (или) недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Конкурса, приз не выдается.

4.6. В случае если Победитель Конкурса отказывается получить приз и (или) не воспользуется предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки, определенные Спонсором, Спонсор вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом без какой-либо компенсации Победителю.

4.7. Ввиду того, что Призы передаются в натуральной форме, то уплата налога на доходы физических лиц осуществляется Победителями самостоятельно. Каждому Победителю Конкурса может быть вручено не более 1 (одного) Приза. Обмен Приза на денежные средства не производится.

4.8. Организатор и Спонсор не несут ответственности за невручение присужденного приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил недостоверные (недействительные) сведения и информацию, или отказался от присужденного приза, не востребовал или не получил присужденный приз в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает (дает) свое согласие на то, что Организатор и (или) Спонсор, их уполномоченные лица вправе для целей проведения Конкурса и выдачи приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора обрабатывать персональные данные Участника Конкурса и (или) автора Рисунка, включая их фамилию, имя отчество (при наличии), пол, дату и место рождения, и использовать их фотоизображение в течение неопределенного срока и без выплаты какого-либо вознаграждения. Предоставленное согласие на использование и обработку персональных данных вступает в силу с момента загрузки Участником Рисунка и действует до момента отзыва Участником. Участник вправе отозвать своё согласие на использование и обработку персональных данных путем направления заявления Организатору.

5.2. Принимая участие в конкурсе и загружая Рисунок, Участник гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами и полномочиями на использование Рисунка и предоставление Организатору прав использования Рисунка в объеме, предусмотренном настоящими правилами.

5.3. Принимая участие в конкурсе и загружая Рисунок, Участник предоставляет Организатору право использования Рисунка следующими способами:

— публичный показ Рисунка, то есть любую демонстрацию экземпляров Рисунка на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается Рисунок в месте их демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией Рисунка;

— доведение Рисунка до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Рисунку из любого места и в любое время по собственному выбору;

— воспроизведение Рисунка, то есть изготовление одного и более экземпляров Рисунка в любой материальной форме;

— сообщение Рисунка в эфир и (или) по кабелю, в том числе путем ретрансляции, то есть сообщение Рисунка для всеобщего сведения по телевидению. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого Рисунок становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой;

— переработку Рисунка, в том числе путем использования отдельных фрагментов Рисунка, включая право на раздельное использование оригинальных фрагментов Рисунка, внесения в Рисунок изменений, сокращений, дополнений, снабжения Рисунка при его использовании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, использование Рисунка и его фрагментов в составе любых сложных объектов и произведений.

Территория, на которой допускается использование Рисунка: все страны Мира.

Право использования Рисунка передается с момента Загрузки Рисунка Участником на весь срок действия исключительного права на Рисунок на условиях простой (неисключительной), безвозмездной лицензии.

Организатор вправе предоставлять право использования Рисунка другим лицам.

5.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них (включающие их персональные данные) могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока без выплаты вознаграждения Участнику.

5.5. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают свое согласие на то, что загруженные ими тексты и фотографии будут публично размещены и обсуждены с целью их оценки.

5.6. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и (или) выполнить обязательства.

5.7. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и (или) настоящих правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5.8. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи, используемых во время проведения Конкурса, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств.

5.9. Организатор не отвечает за неисправности (повреждения) средств, оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и (или) действия любых третьих лиц во время проведения Конкурса.

5.10. Организатор оставляет за собой исключительное право:

— дополнять и (или) изменять настоящие правила;

— прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и (или) аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.

5.11. Информация о существенных изменениях правил проведения Конкурса размещается в канале 360.ru (https://t.me/tv360) в мессенджере Telegram (https://telegram.org/).

5.12. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются настоящими правилами и действующим законодательством РФ и при недостижении согласия могут быть переданы на рассмотрение Пресненского районного суда города Москвы.

5.13. Заглавия в настоящих правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих правил.