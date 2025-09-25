Зомби-косуль объявили в розыск в Курганской области

Власти Курганской области поручили охотпользователям отслеживать хозяйства в поисках больных косуль и трупов. Об этом сообщило Ura.ru .

У найденных тел животных нужно будет брать образцы и вызывать ветеринаров.

Проблема в регионе существует с 2022 года. Косули истощены, ведут себя странно и плохо видят — за это их и прозвали зомби. Анализы показали, что животные травятся химикатами, которые используют в сельском хозяйстве. Новый случай заражения зафиксировали в сентябре.

При этом в соседней Свердловской области летом районный суд взыскал с местного жителя более 220 тысяч рублей за отстрел косули без охотничьей путевки и вне разрешенного сезона охоты.