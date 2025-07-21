Жителя Свердловской области оштрафовали за незаконный отстрел косули

Суд Камышловского района Свердловской области вынес решение по делу о незаконном отстреле косули. С ответчика взыскали 220 401 рубль в качестве компенсации ущерба и 7 612 рублей госпошлины. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей районного суда.

По опубликованной информации, в феврале 2024 года местный житель застрелил взрослую самку косули на территории охотничьего угодья «Камышловское». У мужчины не было разрешения и охотничьей путевки, а сроки охоты на косулю были закрыты.

В октябре 2024 года мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Однако этого оказалось недостаточно, так как действия охотника нанесли значительный материальный ущерб.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области рассчитал сумму ущерба. Чиновники обратились в суд, так как нарушитель отказался добровольно компенсировать ущерб. Камышловский районный суд признал доводы ответчика неубедительными и взыскал полную сумму ущерба.