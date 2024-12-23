Тушу мамонтенка возрастом более 50 тысяч лет обнаружили в Якутии

Тушу мамонтенка уникальной сохранности презентовали в Якутии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Млекопитающее, предположительно, жило 50 тысяч лет назад. Мамонтенка нашли местные жители еще в июне этого года рядом с впадиной Батагайка Верхоянского района. В Якутск тушу доставили в октябре, а сейчас в лаборатории СВФУ проходят ее генетические исследования.

«Знакомьтесь — Яна, это седьмой в мире мамонтенок. Сохранность новой находки с Батагайки исключительная: на голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область без видимых повреждений и деформаций. <…> ДНК возбудителя сибирской язвы не обнаружено», — сообщили представители Музея мамонта СВФУ.

Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, а длина — менее двух метров. Специалисты выяснили, что найденный мамонтенок — самка возрастом около года. Ее назвали Яной в честь реки Яна в Верхоянском районе Якутии.

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