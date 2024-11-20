Первую в мире мумию саблезубого котенка обнаружили в Якутии

Сибирские и якутские ученые исследуют уникальную мумию саблезубого котенка. Зверь жил порядка 37 тысяч лет назад, сообщается на сайте телеканала «Звезда» .

Специалисты выяснили, что мумия принадлежит трехнедельному детенышу. Его назвали современником шерстистых мамонтов и пещерных львов. Возраст котенка установили с помощью радиоуглеродного датирования.

Первые в мире останки саблезубых кошек с шерстью удалось обнаружить на территории Якутии. Мумия сохранилась в очень хорошем состоянии. Ранее находили только скелеты этих животных.

Вскоре саблезубому котенку проведут томографию и комплекс других анализов. Результаты исследований планируют опубликовать в 2025 году.