Первую в мире мумию саблезубого котенка обнаружили в Якутии

Сибирские и якутские ученые исследуют уникальную мумию саблезубого котенка. Зверь жил порядка 37 тысяч лет назад, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Специалисты выяснили, что мумия принадлежит трехнедельному детенышу. Его назвали современником шерстистых мамонтов и пещерных львов. Возраст котенка установили с помощью радиоуглеродного датирования.

Первые в мире останки саблезубых кошек с шерстью удалось обнаружить на территории Якутии. Мумия сохранилась в очень хорошем состоянии. Ранее находили только скелеты этих животных.

Вскоре саблезубому котенку проведут томографию и комплекс других анализов. Результаты исследований планируют опубликовать в 2025 году.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте