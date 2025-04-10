Зима в российской Арктике сократилась

Зима в российской Арктике за последние 60 лет стала короче на 5-7 дней

За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше. Об этом РИА «Новости» сообщили в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Ученые проанализировали изменения продолжительности в регионе и пришли к выводу, чтобы арктическая зима стала короче.

Основой исследования стало изучение смещения границ климатических сезонов, позволяющее судить о климатических изменениях в глобальном масштабе.

Специалисты проанализировали данные о состоянии снежного покрова на 620 метеостанциях и показатели среднесуточной температуры с 1958 по 2023 годы.

Ученые выяснили, что в среднем на прибрежных территориях арктических морей конец зимы наступает на 5-10 дней раньше. Также зима в европейской части российской Арктики по сравнению с восточной частью начинается позже на 3-10 дней, за исключением Чукотского автономного округа.

Ранее стало известно, с кем россияне готовы осваивать Арктику.