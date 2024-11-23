Центральную Россию засыпало снегом из-за циклона «Каэтано»

Под влиянием активного циклона «Каэтано» снег выпал в Московском регионе, а также в Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областях. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ в Москве составила два сантиметра.

«На других метеостанциях столицы высота снежного покрова составляет от одного до четырех сантиметров, столько же снега — четыре сантиметра — и в Новой Москве», — отметил эксперт.

В Подмосковье больше всего снега выпало на западе. В Волоколамске высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, в Клину — 14 сантиметров, в Можайске — 17 сантиметров.

Специалист подтвердил, что много снега выпало и в других регионах. В Тверской области высота снежного покрова достигает 16 сантиметров, в Смоленской — 20, а в Калужской и Брянской областях — 26.

«С большой долей уверенности можно сказать, что мы наблюдаем формирование постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны», — добавил Леус.

Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» спрогнозировали, что зима во всех российских регионах и мегаполисах будет относительно теплой. Температура поднимется выше климатической нормы. Больше всего снега ожидается в Краснодаре и Санкт-Петербурге.