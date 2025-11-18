Самая холодная за 250 лет? Какой на самом деле будет зима 2025-2026

Самая холодная зима за последние 250 лет ожидает россиян уже в сезоне 2025–2026, обещают синоптики. Так, в средней полосе и Поволжье якобы возможны морозы до -35 градусов, а на Урале — до -40. Правдивы ли предсказания и чего на самом деле ждать в Москве и Подмосковье, выяснил 360.ru.

Насколько правдивы прогнозы про -35 градусов для Москвы и Подмосковья

Ни один из авторитетных метеоцентров мира — ни Гидрометцентр, ни ECMWF, ни NOAA — пока не подтверждает прогнозов о «самой холодной зиме за 250 лет». Такие формулировки обычно появляются в СМИ как сенсационные заголовки, но не основаны на официальных данных, рассказал 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

Тем не менее есть несколько объективных факторов, которые позволяют говорить о повышенной вероятности холодных и снежных периодов зимой 2025–2026 годов, особенно после аномально теплой зимы 2024-2025-го.

«Вероятность стабильных морозов -35 градусов крайне низкая. Для Московского региона такие температуры — редкое явление, возможное лишь локально. Более реалистичный прогноз — минимум -25… -30 градусов, но кратковременно, особенно в январе и феврале», — рассказал Рыбальченко.