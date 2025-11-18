Самая холодная за 250 лет? Какой на самом деле будет зима 2025-2026
Эколог Рыбальченко рассказал, стоит ли москвичам ждать морозов -35 градусов
Самая холодная зима за последние 250 лет ожидает россиян уже в сезоне 2025–2026, обещают синоптики. Так, в средней полосе и Поволжье якобы возможны морозы до -35 градусов, а на Урале — до -40. Правдивы ли предсказания и чего на самом деле ждать в Москве и Подмосковье, выяснил 360.ru.
Насколько правдивы прогнозы про -35 градусов для Москвы и Подмосковья
Ни один из авторитетных метеоцентров мира — ни Гидрометцентр, ни ECMWF, ни NOAA — пока не подтверждает прогнозов о «самой холодной зиме за 250 лет». Такие формулировки обычно появляются в СМИ как сенсационные заголовки, но не основаны на официальных данных, рассказал 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.
Тем не менее есть несколько объективных факторов, которые позволяют говорить о повышенной вероятности холодных и снежных периодов зимой 2025–2026 годов, особенно после аномально теплой зимы 2024-2025-го.
«Вероятность стабильных морозов -35 градусов крайне низкая. Для Московского региона такие температуры — редкое явление, возможное лишь локально. Более реалистичный прогноз — минимум -25… -30 градусов, но кратковременно, особенно в январе и феврале», — рассказал Рыбальченко.
Какой будет зима 2025-2026 в Москве и Подмосковье: прогноз по месяцам
Декабрь
По текущим сезонным моделям начало зимы будет поздним с переходом к устойчивым морозам ближе к середине декабря. Температура — около или немного ниже нормы. Зато осадков выпадет больше обычного — вероятность снежной зимы высокая, пояснил эколог.
Он не назвал предстоящий холодный сезон экстремальным, однако подчеркнул, что ему больше соответствует определение «настоящая зима». Произойдет охлаждение относительно прошлого года, но не «ледниковый период».
«Зима 2025–2026 в Москве и Подмосковье ожидается более холодной и снежной, чем предыдущая: декабрь начнется мягко, но устойчивые морозы установятся ближе к середине месяца, с минимальными температурами до –15…–20 градусов и обильными снегопадами», — рассказал эксперт.
Январь
Месяц станет самым холодным периодом зимы. В отдельные ночи возможно понижение до –25… –30 градусов, хотя неустойчивые оттепели тоже могут возникать.
Февраль
Февраль выдастся контрастным, с частыми метелями и температурой около или немного ниже нормы.
Ночные минимумы опустятся до –23… –28 градусов.