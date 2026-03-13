Жителям Подмосковья рассказали, когда и где собирать первые грибы

Изменение климата может привести к тому, что грибной сезон в Подмосковье начнется раньше обычного. Первые сморчки появятся, когда сойдет снег, сообщил «Радио 1» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Специалист призвал не доверять приметам, так как из-за глобального потепления последние 10-20 лет они не действовали. По его словам, нужно обратить внимание на таяние снега. Если выросшие за зиму рекордные сугробы разом сойдут, произойдет то, что в народе называется дружной весной.

«Соответственно, земля хорошо промокнет и прогреется. Вот тогда нас действительно будет ждать большой урожай первых весенних грибов», — сказал миколог.

Вишневский посоветовал первым делом искать грибы в березовой роще, причем на поваленных деревьях. Самым массовым видом в средней полосе является гигантский строчок, который предпочитает подгнившие пни и стволы.

Ранее его коллега, кандидат биологических наук Павел Глазков спрогнозировал старт грибного сезона в апреле. Теплая весна в сочетании с большим количеством влаги принесут хороший урожай сморчков и строчков.