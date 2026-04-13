Погода меняет курс. Москвичам пообещали долгожданное тепло: прогноз на середину апреля

Начало апреля в столичном регионе выдалось прохладным, но теперь погода уверенно меняет курс. В середине месяца ожидается весенний прогрев. 360.ru выяснил, каких сюрпризов ожидать жителям Москвы и Подмосковья на текущей неделе.

«И в четверг, и в пятницу погоду будет определять антициклон, атмосферное давление высокое, при переменной облачности осадков не ожидается. Дневная температура в Москве с 16-го до 17-го апреля — +15-17 градусов. То есть температура воздуха в этот день будет выше климатической нормы градусов на пять. Так что это очень хорошие дни», — отметила синоптик.

Первые дни текущей недели зададут общий приятный тон всему периоду. К середине недели дневная и ночная температуры будут положительными, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вновь погода будет облачная с кратковременными дождями различной интенсивности. Хотя фон температуры не изменится. Но от того, что немного усилится ветер, мы почувствуем некоторый дискомфорт, который не хотелось бы иметь на выходные дни.

«Просто будет с дождем, не будет солнца, то есть не будет такой яркий день, хотя температура может остаться около +15 градусов. Но эффективная температура будет ниже», — уточнила Позднякова.

При этом прохладно не будет.

В Подмосковье воздух лишь местами прогреется до +17 градусов.

«При обладающей температуре и на 16, и на 17-е числа максимальная температура — это +12…+17 градусов. В этих пределах температура будет меняться, потому что где-то будет чуть больше облаков, где-то будет чуть меньше», — объяснила метеоролог.

По ее словам, температура +17 градусов — не рекордное значение для столичного региона.

«У нас в апреле температура была и за +20 градусов во второй половине. Во всяком случае, в прошлом году 16-го числа температура в Москве была +21,8 градуса», — заключила Позднякова.