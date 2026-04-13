Погода меняет курс. Москвичам пообещали долгожданное тепло: прогноз на середину апреля
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается потепление до +17 градусов
Начало апреля в столичном регионе выдалось прохладным, но теперь погода уверенно меняет курс. В середине месяца ожидается весенний прогрев. 360.ru выяснил, каких сюрпризов ожидать жителям Москвы и Подмосковья на текущей неделе.
Погода в Москве и Подмосковье на рабочей неделе
Первые дни текущей недели зададут общий приятный тон всему периоду. К середине недели дневная и ночная температуры будут положительными, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«И в четверг, и в пятницу погоду будет определять антициклон, атмосферное давление высокое, при переменной облачности осадков не ожидается. Дневная температура в Москве с 16-го до 17-го апреля — +15-17 градусов. То есть температура воздуха в этот день будет выше климатической нормы градусов на пять. Так что это очень хорошие дни», — отметила синоптик.
Погода в столичном регионе на выходных
К выходным погода испортится из-за влияния южного циклона, добавила Позднякова.
Вновь погода будет облачная с кратковременными дождями различной интенсивности. Хотя фон температуры не изменится. Но от того, что немного усилится ветер, мы почувствуем некоторый дискомфорт, который не хотелось бы иметь на выходные дни.
Татьяна Позднякова
При этом прохладно не будет.
«Просто будет с дождем, не будет солнца, то есть не будет такой яркий день, хотя температура может остаться около +15 градусов. Но эффективная температура будет ниже», — уточнила Позднякова.
В Подмосковье воздух лишь местами прогреется до +17 градусов.
«При обладающей температуре и на 16, и на 17-е числа максимальная температура — это +12…+17 градусов. В этих пределах температура будет меняться, потому что где-то будет чуть больше облаков, где-то будет чуть меньше», — объяснила метеоролог.
По ее словам, температура +17 градусов — не рекордное значение для столичного региона.
«У нас в апреле температура была и за +20 градусов во второй половине. Во всяком случае, в прошлом году 16-го числа температура в Москве была +21,8 градуса», — заключила Позднякова.