Жителям Москвы пообещали сильную жару 1 сентября

В Москве ожидается сильная жара в первый день осени. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра .

В столице ожидается переменная облачность и температура от +29 до +31 градуса. При этом температура воздуха ночью упадет до +12 градусов. Осадков не будет.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от +26 до +31 градуса, а ночью снизится до +9.

Ранее синоптики сообщили, что в Ставрополье на выходные ожидается 35-градусная жара, но при этом регион накроют еще и дожди.

В Ростовской области ожидаются ливни с грозами, а 1 сентября еще и порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура днем составит до +32 градусов тепла.