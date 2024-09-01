Жителям Москвы пообещали сильную жару 1 сентября
Гидрометцентр: в Москве 1 сентября ожидается 30-градусная жара
В Москве ожидается сильная жара в первый день осени. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
В столице ожидается переменная облачность и температура от +29 до +31 градуса. При этом температура воздуха ночью упадет до +12 градусов. Осадков не будет.
В Подмосковье дневная температура будет колебаться от +26 до +31 градуса, а ночью снизится до +9.
Ранее синоптики сообщили, что в Ставрополье на выходные ожидается 35-градусная жара, но при этом регион накроют еще и дожди.
В Ростовской области ожидаются ливни с грозами, а 1 сентября еще и порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура днем составит до +32 градусов тепла.