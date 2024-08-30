Дожди и 35-градусная жара накроют Ставрополье в выходные

Синоптики рассказали о погоде на Ставрополье в выходные. В области прогнозируются осадки и аномальная жара, сообщил NewsTracker.

В субботу, 31 августа, столбики термометров поднимутся до +33 градусов. При этом регион накроют дожди.

В воскресенье, 1 сентября, воздух прогреется до +35 градусов. В первый осенний день местным жителям пообещали сухую погоду.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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