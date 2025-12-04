Москвичи ходят в кроссовках в декабре. Когда ждать снег?

Синоптик Ильин рассказал, когда ждать снега в Москве и Подмосковье

На дворе декабрь, а москвичи все еще ходят по улицам в кроссовках — настоящая зима слегка задержалась. По прогнозам метеорологов, столица и регион не увидят устойчивого снежного покрова как минимум до середины декабря. Какой будет погода до конца 2025 года, ждать ли снега в Новый год и где же привычные холода, выяснил 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье выпадет снег?

В ближайшие пять-семь дней снега в столице и регионе не предвидится, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Он остановится на рубеже Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода 6 и 7 декабря. В середине месяца, примерно 10–12 декабря, если снег и выпадет, то очень-очень слабый», — подчеркнул специалист.

Шувалов предупредил, что вероятность этого прогноза всего 60%, то есть он вполне может не сбыться.

Его коллега, синоптик и метеоролог Александр Ильин, предположил, что снег все же будет в субботу или в ночь на воскресенье.

«Небольшие осадки в виде снега пройдут местами. Температура воздуха составит в течение суток от -1 до +1 градуса», — отметил 360.ru Ильин.

В понедельник и вторник, 8 и 9 декабря, столбики термометров ночью покажут -3…-2 градуса, а днем -2…+3.