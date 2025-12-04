Москвичи ходят в кроссовках в декабре. Когда ждать снег?
Синоптик Ильин рассказал, когда ждать снега в Москве и Подмосковье
На дворе декабрь, а москвичи все еще ходят по улицам в кроссовках — настоящая зима слегка задержалась. По прогнозам метеорологов, столица и регион не увидят устойчивого снежного покрова как минимум до середины декабря. Какой будет погода до конца 2025 года, ждать ли снега в Новый год и где же привычные холода, выяснил 360.ru.
Когда в Москве и Подмосковье выпадет снег?
В ближайшие пять-семь дней снега в столице и регионе не предвидится, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Он остановится на рубеже Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода 6 и 7 декабря. В середине месяца, примерно 10–12 декабря, если снег и выпадет, то очень-очень слабый», — подчеркнул специалист.
Шувалов предупредил, что вероятность этого прогноза всего 60%, то есть он вполне может не сбыться.
Его коллега, синоптик и метеоролог Александр Ильин, предположил, что снег все же будет в субботу или в ночь на воскресенье.
«Небольшие осадки в виде снега пройдут местами. Температура воздуха составит в течение суток от -1 до +1 градуса», — отметил 360.ru Ильин.
В понедельник и вторник, 8 и 9 декабря, столбики термометров ночью покажут -3…-2 градуса, а днем -2…+3.
В начале следующей недели возможны небольшие осадки, в том числе в виде снега, в основном в северной части Московской области. Однако его не хватит, чтобы сформировался устойчивый покров.
Какой будет погода до конца 2025 года в Москве и Подмосковье
Скорее всего, декабрь 2025 года выдастся очень теплым — с температурой на три-пять градусов выше климатической нормы, отметил Шувалов.
«Для примера: ноябрь закончился с результатом в 4,5 градуса выше климатической нормы и был теплым прямо как в первой половине осени — октябре. Судя по развитию атмосферных процессов, то же самое ждет декабрь», — объяснил метеоролог.
Количество осадков выпадет существенно ниже нормы. Это означает, что практически до второй половины декабря их будет очень мало — в пределах 1,5% от положенного по климату.
Давление большую часть первого зимнего месяца в основном ожидается выше нормы. Только под конец третьей декады оно стабилизируется.
«Взаимосвязь очевидна: оно бывает таким при отсутствии должного количества осадков», — рассказал Шувалов.
Подобная теплая погода в ноябре и декабре стала следствием особенностей атмосферных процессов. Это не значит, что в следующие месяцы, то есть в январе и феврале 2026 года, обязательно стоит ждать только тепла, подчеркнул эксперт.
Будет ли снег на Новый год в Москве и Подмосковье?
Согласно предварительному прогнозу, 31 декабря в дневные часы ожидается температура 0…-5 градусов, подытожил Ильин.
Снег возможен днем, а вечером — небольшой. В новогоднюю ночь в Подмосковье может похолодать до -3…-8 градусов.