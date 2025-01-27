Жителям Московского региона назвали даты прихода снегопадов

Синоптик Шувалов: снегопады придут в Москву и Подмосковье в начале февраля

Настоящие снегопады придут в Москву и Московскую область в начале февраля. Выпавшие ранее осадки уже растаяли и остались только в лесах и низинах. Об этом в комментарии РБК заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул, что снегопады вместе с понижением температуры начнутся в столице и Московской области только на следующей неделе.

«Новый снег ждем только в начале — 4 февраля. Морозы тоже вернутся в Москву в феврале, но не слишком сильные — −3...−8 градусов», — заявил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 27 января, объявил, что установившаяся температура воздуха в Москве побила рекорд 1914 года.

Он пояснил, что на столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до уровня +3,5 градуса. Тишковец добавил, что это только утренний показатель и днем потепление продолжится до +6 градусов.