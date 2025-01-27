Погода в Москве обновила 111-летний температурный рекорд

Температурный рекорд 1914 года побит в Москве, воздух прогрелся до +3,5

Температура воздуха в Москве побила рекорд для 27 января, установленный в 1914 году. К 6 часам утра воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до +3,5, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве такого тепла не было 111 лет, для 27 января в столице установлен новый температурный рекорд. Несмотря на дождь, к 5 часам утра столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки +3,3 градуса, а к 6 утра — до +3,5 градуса», — написал он.

Синоптик добавил, что рост температуры в течение дня продолжится, термометры поднимутся до +6 градуса.

«В мегаполисе заключительная неделя января началась с апрельской погоды. Необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», — заключил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил жителей столицы, что их до конца января ждет характерная для весны теплая погода.