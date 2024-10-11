Жителям юга России пообещали взрыв тепла

Новый взрыв тепла может накрыть юг России во второй половине октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, температура воды и воздуха в южных регионах достигает +23…+25 градусов. Она начнет снижаться только в середине следующей недели. В выходные ожидаются осадки.
«Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды — +21 градус», —отметил Вильфанд.
Ранее синоптик Анатолий Цыганков предупредил, что в выходные дни в столичном регионе прогнозируется переменная облачность с дождями. Он объяснил, что погода в Москве активно приближается к осенней норме.
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