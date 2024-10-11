Жителям юга России пообещали взрыв тепла

Синоптик Вильфанд: взрыв тепла возможен на юге России во второй половине октября

Фото: Freepik

Новый взрыв тепла может накрыть юг России во второй половине октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура воды и воздуха в южных регионах достигает +23…+25 градусов. Она начнет снижаться только в середине следующей недели. В выходные ожидаются осадки.

«Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды — +21 градус», —отметил Вильфанд.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков предупредил, что в выходные дни в столичном регионе прогнозируется переменная облачность с дождями. Он объяснил, что погода в Москве активно приближается к осенней норме.

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