Синоптик Цыганков рассказал, что погода в Москве приближается к осенней климатической норме

Начиная с завтрашнего дня, в Москву с востока придет холод. В выходные дни в столичном регионе прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями, рассказал RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Днем завтра уже прохладнее — +10…+12 градусов. В воскресенье ночь примерно такая же, а днем еще чуть прохладнее, в пределах +7…+9 градусов», — сказал он.
Специалист пояснил, что погода в Москве все быстрее приближается к осенней норме. Понедельник и вторник, 14 и 15 октября, будут ниже климатической нормы на 1-2 градуса, добавил он.
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