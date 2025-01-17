Жители Стерлитамака попросили Путина предотвратить строительство новой свалки

Жители Стерлитамака записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. Они просят его уберечь город от появления еще одной свалки, загрязняющей воздух. Об этом сообщил телеканал UTV .

«Это уже третье обращение, посвященное экологии в нашем городе. Тема всегда одна и та же — качество воздуха. Жалобы граждан на качество воздуха у нас уже исчисляются тысячами», — сказал один из активистов.

Горожане призвали не строить новый мусорный полигон рядом со старой городской свалкой. Граждане потребовали перенести его за пределы города.

«Если свалка, не дай Бог, будет реализована в том же месте, она будет выбрасывать в атмосферу шесть тысяч тонн загрязняющих веществ», — заявили в видеообращении.

Ранее подполковника Росгвардии арестовали из-за свалки на полигоне. Подозреваемый разрешил коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор.