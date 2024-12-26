Подполковника Росгвардии арестовали из-за свалки на полигоне

Бывший комбат отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Росгвардии подполковник Батир Абазов попал под следствие из-за загрязнения полигона. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Подполковника отправили под стражу до 9 февраля. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, Абазов разрешил коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор. Ущерб от загрязнения почвы составил не менее 30 миллионов рублей.

Арестованный частично признал вину: он заявил, что почва полигона из-за его действий загрязнялась только 2,5 месяца, однако впоследствии территория свалки расширилась до 10 гектаров.

Ранее в злоупотреблении полномочиями заподозрили начальника подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольгу Бурлакову. По версии обвинения, она приняла плохо выполненные работы по ремонту сетей водоснабжения в военном городке под Саратовом.