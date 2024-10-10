Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

Жители России в ночь на 11 октября увидели полярное сияние. Оно возникло на фоне сильной магнитной бури уровня G4, сообщил сайт e1.ru .

Полярное сияние появилось одновременно в нескольких регионах. Им любовались жители Перми, Самары, Тулы и Республики Коми.

Это атмосферное оптическое явление провоцировала магнитная буря, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К вечеру 10 октября уровень магнитной бури усилился до G4, а зона полярных сияний подошла к полярному кругу. Максимум яркости пришелся на 21:45. В Москве вероятность наблюдения составила 60%, в Санкт-Петербурге — 80%, в Сочи — 10%.

Вспышка уровня X1.8 произошла на Солнце 9 октября, сообщила лаборатория. Плазма приблизилась к Земле в середине следующего дня. Планета, по оценкам ученых, пробудет в облаках солнечной плазмы еще около двух суток.