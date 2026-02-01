Москвичей предупредили о самом холодном дне с начала зимы

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

В Москве 1 февраля ожидаются самые холодные сутки нынешней зимы под влиянием западной периферии циклона, движущегося в районы Средней Волги с юга. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

«В регионе пройдет небольшой снег и ожидается облачная погода. Сегодняшние сутки станут самыми холодными с начала нынешней зимы», — написал метеоролог.

Леус добавил, что в черте города температура опустится до -17... -19 градусов, а в Московской области — до -16... -21.

Северный ветер достигнет 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление уменьшится до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник также ожидается снег, ночью похолодает до -19... -21 градуса, а днем потеплеет до -14... -16.

Ранее Роскосмос показал кадры огромного снежного циклона над Москвой. В столице объявили оранжевый уровень погодной опасности.