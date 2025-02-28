Жителей трех округов России предупредили о холодах в марте

В Нижнем Поволжье, на юге европейской части России и на Дальнем Востоке температура в марте опустится ниже климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал метеоролог.

По его словам, температура ниже климатической нормы прогнозируется также на севере Камчатского края, в Магаданской области и на Чукотке.

В регионах Центрального федерального округа и на севере европейской территории России, в частности в Москве и Подмосковье, в первый месяц весны ожидаются температуры выше нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в российской столице снег начал превращаться в водяной пар, минуя жидкую фазу, из-за резких перепадов температуры. По его словам, при ярком солнце происходит такая вот необычная ситуация — так называемая сублимация.