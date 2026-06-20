Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды в субботу

МЧС Подмосковья предупредило о грозе и дожде 20 июня

В субботу, 20 июня, в Московской области резко ухудшится погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что с 14:30 до 21:00 местами в регионе ожидаются гроза и кратковременный дождь. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

«Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности!» — заявили в пресс-службе.

Жителям и гостям региона посоветовали не поддаваться панике и сохранять спокойствие. В случае необходимости необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что по-настоящему летнее тепло вернется в Москву на выходных. В воскресенье осадки полностью исключены, горожан ожидает сухая и солнечная погода, обещал метеоролог.