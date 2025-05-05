Жителей Подмосковья предупредили о приходе заморозков до -5 градусов

МЧС Подмосковья: заморозки до -5 градусов придут в ночь на 6 мая

Заморозки до -5 градусов ожидаются в Московской области в ночные и утренние часы 6 и 7 мая. Об этом со ссылкой на прогноз «Росгидрометцентра» сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что столбики термометров в указанное время опустятся до -5...0 градусов.

Жителей призвали быть особенно осторожными при нахождении на улицы, а страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями — отказаться от выхода из дома.

Водителей попросили на время понижения температуры снизить скорость движения, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Повышенная влажность дорог увеличит риск аварий.

Синоптик, военный метеоролог Александр Ильин в комментарии 360.ru заявил, что в первой половине Дня Победы, 9 мая, в Москве и Московской области установится малооблачная погода, во второй половине дня в области начнутся осадки. С утра температура воздуха составит +2...+4 градуса и потом поднимется до +10...+12.