Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре

«В течение суток 14 июля на территории Московской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. При грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами ночью до 15 метров в секунду, днем 17-20 метров в секунду», — отметили в сообщении.

Жителей региона предупредили об опасности, им посоветовали не находиться на открытых пространствах и водоемах, машины не парковать под деревьями, а дома закрыть окна и отключить электротехнику.

Из-за погодных аномалий жители центральной части России столкнулись с редким явлением под названием тропические ночи. С медицинской точки зрения, это может быть опасно для человека, риски заключаются в высокой тепловой нагрузке на организм.