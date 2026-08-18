Жителей Подмосковья предупредили о дождях с грозами и порывами ветра до 17 м/с

В Московской области в ближайшие часы ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Об этом жителей предупредила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

Непогода начнется с полуночи 19 августа и продлится как минимум до середины дня. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а с трех часов ночи до конца суток прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 17 по 23 августа в Москве и Московской области ожидается понижение атмосферного давления.