Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках

В ночь на 16 марта температура в московском регионе может опуститься до -8 градусов, местами ожидается гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре со ссылкой на последние прогностические данные.

Синоптики рассказали, что после рекордных показателей тепла в столицу и Подмосковье придут мартовские заморозки. Однако полноценного возвращения зимы ждать не стоит — осадков метеорологи не прогнозируют, ветер тоже должен остаться слабым.

«Ожидаем, что на фоне небольшой облачности без осадков мороз в Москве окрепнет до -3…-5 градусов, по области — от -3 до -8 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

При этом, несмотря на ночную прохладу, дневная температура на предстоящей неделе останется на 4-6 градусов выше климатической нормы и поднимется примерно до +9…+11 градусов.

Ранее 15 марта погода в столице установила новый суточный рекорд по теплу. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 9,9 градуса и превысил прежний максимум 2015 года на 0,1 градуса.