Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на 25 апреля

В московском регионе ожидаются заморозки в ночь на субботу, 25 апреля, но без осадков. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса в Москве и от -3 до +2 градусов по области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в дневное время осадков не ожидается. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла в Москве и от +5 до +10 в области. Кроме того, будет дуть западные и юго-западный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

Метеорологи сослались на последние прогностические данные. До этого в Гидрометцентре объясняли, что над московским регионом преобладает арктический воздух, поэтому в апреле такая холодная погода.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 26 апреля столичный регион накроет балтийский циклон.