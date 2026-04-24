Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении испанских слизней

Эколог Пинаев: в Москве с потеплением могут вновь появиться испанские слизни

С возвращением теплой погоды в Москве и Подмосковье вновь могут активизироваться испанские слизни. Об этом агентству «Москва» рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

«Несмотря на суровую зиму, часть популяции могла сохраниться. Говорить об исчезновении рано — мы с большой долей вероятности увидим их с установлением тепла», — отметил эколог.

Для человека эти слизни не представляют прямой угрозы, они не ядовиты и не кусаются. Однако после контакта с ними необходимо мыть руки, а дачникам — собирать их только в перчатках из-за риска гельминтов. Однако для природы испанские слизни остаются серьезной проблемой как инвазивный вид.

«Этот слизень чрезвычайно прожорлив и репродуктивен, что вносит дисбаланс в пищевые цепочки», — добавил он.

У этих моллюсков почти нет естественных врагов среди животных и птиц на территории России, поэтому они бесконтрольно уничтожают садовые культуры и дикие растения.

Ранее региональное управление Росприроднадзора предупредило о том, что испанские слизни уже проснулись во Всеволожском районе Ленинградской области.