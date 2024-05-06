Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о возможном снегопаде 7 и 8 мая | 360°

Общество 06 мая 2024, 12:00 Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о возможном снегопаде 7 и 8 мая

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждет жителей города на текущей неделе. Слова эксперта опубликовал «Питер ТВ».

Он отметил, что самым холодным днем может стать 8 мая. Столбики термометров покажут отметку +3…+4 градуса. Кроме того, 7 и 8 мая появится вероятность выпадения осадков в виде снега.

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Начало выходных будет сопровождаться слабым ветром и лучами солнца. Воздух прогреется до +8…+9 градусов, добавил специалист.