Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о граде и дожде 20 июля

МЧС: в Москве и Подмосковье 20 июля ожидаются дожди, град и ветер

Резкое ухудшение погоды ожидается в Московской области с полуночи 20 июля. На регион обрушатся дожди, ливень и град, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В период с 00:00 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в отдельных районах пройдут грозы и град. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение получили жители Москвы.

Водителям напомнили, что во время непогоды не нужно парковаться под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам же стоит избегать открытых пространств и водоемов, а также не нужно стоять рядом с шаткими строениями.

В первой половине недели на Москву обрушились тропические ливни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, связал такие нетипичные для столицы обильные осадки с изменением климата.