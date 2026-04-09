Заморозки накроют Подмосковье ближайшей ночью

Гидрометцентр: в Московском регионе ночью 10 апреля ожидают снег и заморозки

В ночь на 10 апреля в Московском регионе ожидаются заморозки до -2 градусов и снег. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

В агентстве уточнили, что по области пройдут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

«Температура воздуха в Москве составит -1…+1, по области — -2…+3», — отметили в пресс-службе.

Небольшие осадки ожидаются в Москве и области и днем 10 апреля. В последний рабочий день недели столбики термометров покажут до +6 градусов в столице и до +8 в Подмосковье.

Также синоптики не исключают усиление ветра с севера и северо-востока с порывами до 15 метров в секунду, в ночное время вероятно образование гололедицы.

В Гидрометцентре добавили, что малоподвижный циклон продолжает господствовать над европейской частью России, сохраняя ветреную и прохладную погоду с осадками. Однако усиливающийся на севере антициклон начнет оказывать влияние на погоду столичного региона.

