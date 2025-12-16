Жителей Московского региона предупредили о неизбежности январских морозов

Морозная погода неизбежно придет в Москву и Московскую область в январе, который по праву носит статус самого холодного месяца года. Об этом в комментарии 360.ru заявил метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что это предварительный прогноз, потому что окончательный вывод о том, какая погода установится во второй зимний месяц, можно сделать только в конце декабря.

«То, что в январе морозы будут, — точно, потому что это самый холодный месяц года. К этому времени уже формируется снежный покров, так что морозы будут, но какое количество холодных дней и какое количество с оттепелью, сказать сложно», — заявила Позднякова.

Метеоролог добавила, что за последние годы Москва и Подмосковье не сталкивались с особо сильными морозами, когда температура воздуха опускалась ниже −25 градусов.

До января еще далеко, и погоду в Московском регионе диктует теплый атмосферный фронт, который принесет в столицу оттепель и осадками. Как сообщил метеоролог Михаил Леус, потепление до +3.. +4 градусов в сопровождении снега и ледяных дождей приведет к формированию гололеда на дорогах города и области.