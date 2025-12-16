Москвичам пообещали оттепель с 16 декабря

Надвигающийся на Москву теплый атмосферный фронт принесет в столицу оттепель с 16 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

По его словам, воздушная масса принесет мокрый снег с дождями и сохранит в небе плотные поля многослойных облаков.

«Местами осадки пройдут в сопровождении ледяных дождей и гололеда», — рассказал синоптик.

Леус уточнил, что в Москве потеплеет до +3 градусов, а в Московской области — до +4. Ветер подует с юго-запада с порывами до восьми метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба, что сравнимо с нормой.

В среду, 17 декабря, в Москве пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, температура не упадет ниже +3 градусов.

Синоптик Татьяна Позднякова отмечала, что новую волну холодной погоды со снегопадами в Москве стоит ждать в середине последней декады декабря.