Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде

МЧС: пепел от вулкана Карымского на Камчатке выпадет в населенных пунктах

В населенных пунктах Мильковского муниципального округа в ближайшие три дня может выпасть пепел из вулкана Карымского. Об этом предупредило МЧС Камчатки .

Пепловый выброс до пяти тысяч метров произошел 26 июня, высота самого вулкана — почти полторы тысячи метров. Пепловый шлейф, по информации спасателей, устремился в западном и северо-западном направлении.

На его пути оказались населенные пункты Мильковского муниципального округа. МЧС предупредило о возможном выпадении вулканического пепла вплоть до 28 июня. До сих пор пеплопада в этом районе не регистрировали.

Вулкан Карымский не извергался около двух лет, в июне ученые объявили о его пробуждении. Пепловый выброс достиг Петропавловска-Камчатского.

На Сахалине активизировался вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту около 3,5 тысячи метров.