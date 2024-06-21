Вулкан Карымский проснулся на Камчатке

Вулкан Карымский начал извергаться на Камчатке после двух лет тишины

Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания. Выброс пепла достиг Петропавловска-Камчатского, сообщил в Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года. Сегодня вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим», — отметили в сообщении.

Исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. В результате выброса в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли, которая не представляет угрозы.

В марте пепеловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах. Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра.