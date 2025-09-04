Жителей Хабаровска накрыло облачное цунами

Редкое погодное явление — «облачное цунами» — наблюдали сегодня утром жители Хабаровска. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Облако представляло собой мощный и протяженный грозовой вал с резко очерченной и идеально ровной нижней кромкой. Оно напоминало гигантскую волну-цунами, застывшую в небе перед самым обрушением.

Необычное природное явление видели из разных районов города. Специалисты объяснили, что такие облака образуются при интенсивной суперячейковой грозе со шкваловым воротом.

Для возникновения явления необходимо сочетание нескольких условий. Море должно нагреться до высокой температуры, а воздух в период восхода или заката стать особенно теплым и влажным.

Накануне, 3 сентября, крайне интенсивные полярные сияния увидели в небе над несколькими регионами России. Яркие вспышки добрались до Санкт-Петербурга, Петрозаводска и других регионов.