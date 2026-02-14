Желтый уровень погодной опасности ввели в столичном регионе из-за гололедицы
Резкое похолодание после ненадолго пришедшей оттепели в Москву и Московскую область приведет к формированию туманов и сильной гололедицы на дорогах. В этой связи Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности.
Синоптики заявили, что предупреждение о тумане с ухудшением видимости до 200 метров продолжит действовать до полуночи воскресенья, 15 февраля.
Желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы останется до 09:00 понедельника, 16 февраля.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Московской области, что пришедшая оттепель станет очень короткой, холода вернутся уже в воскресенье.
Утром последнего выходного дня недели столбики термометров опустятся до −8...−10 градусов. Днем температура останется на уровне −9 градусов.